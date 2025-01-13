Українцям дали календар постів у 2025 році за новим стилем, коли буде найсуворішим.

Календар постів у 2025 році за новим стилем змістився після переходу Церкви на новоюліанський календар.

Відомо, що Великий піст вважається одним із найсуворіших.

Великий піст дотримуються 48 днів, дати посту щороку змінюються, адже вони прив'язані до дати Великодня, вони однакові як для нового, так і для старого стилю.

Найсуворішим є пристрасний тиждень - останній тиждень Великого посту, в цю дату дозволяється суха їжа у всі дні, крім п'ятниці.

У 2025 році пост перед Великоднем розпочнеться 3 березня та завершиться 19 квітня.

Наступний після Великоднього посту називається Петров, він починається за тиждень після Трійці і закінчується перед днем ​​Петра і Павла.

Трійця, як і Великдень є перехідним святом, тож дати щороку різняться.

Коли пости в 2025 року за новим стилем:

Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення) — 5 січня

Усікнення глави Іоанна Предтечі — 29 серпня

Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня

Великий піст — 3 березня — 19 квітня

Петров пост — 16 червня — 11 липня

Успенський пост 14 серпня 14 серпня

Різдвяний піст — 15 листопада — 24 грудня

Святки — 25 грудня — 4 січня

Тиждень Митаря та Фарисея — 10 — 16 лютого

Масляна (Сирний тиждень) — 24 лютого — 2 березня

Великодня (Світлий тиждень) - 20 - 26 квітня

Троїцький тиждень - 9 - 15 червня.

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