Потап після довгого часу мовчання з'явився в соціальній мережі і заявив про новий тур з піснями в старому стилі.

Український артист Олексій Потапенко, відоміший як Потап, продовжує викликати неоднозначні реакції у публіки.

Його популярність помітно знизилася після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а неоднозначні висловлювання та поведінка лише посилили його становище в очах аудиторії.

З початку війни Потап та його дружина, співачка Настя Каменських, перебували за кордоном. Вони брали участь у благодійних заходах, але довго не поверталися до України, що викликало критику.

На одному із заходів у Дубаї репера помітили у компанії росіян, що посилило негативне ставлення до нього. Незважаючи на повернення в Україну за півроку, Потап заявив, що за кордоном він може приносити більше користі, ніж на Батьківщині.

Нещодавно Потап знову з'явився у мережі з анонсом нового туру:

"Привіт, США 🇺🇸! Як справи! Ми їдемо до вас з GREATEST HITS TOUR! Найкращі пісні від «Потап та Настя», «Час і Скло», «Мізки» та супергарячого нового проекту «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ БАЛАГАН» !! 8 березня у Лос-Анджелесі, 13 березня у Нью-Йорку, 14 березня у Філадельфії, 15 березня у Майамі!!

Анонс викликав хвилю коментарів. Частина користувачів висловила радість, зазначивши, що чекають на концерти, інша — знову розкритикувала артиста за його поведінку під час війни.

Після тривалого затишшя Потап робить спроби повернутися до широкої аудиторії, проте багато українців продовжують сумніватися у щирості його намірів.

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