Звернувшись до служби підтримки ПриватБанку, клієнтка отримала пояснення, коли виникла проблема.

Клієнти "ПриватБанку" можуть зіткнутися з проблемами під час здійснення міжнародних переказів через систему Western Union - з’ясувалося, банк інколи блокує такі операції.

Про це повідомила одна з клієнток на платформі "Мінфін", де користувачі діляться досвідом роботи з банківськими установами.

Клієнтка "ПриватБанку" розповіла, що її чоловік, перебуваючи в Португалії, намагався переказати 200 євро через Western Union на її картковий рахунок у "ПриватБанку". Проте транзакцію було відхилено.

Звернувшись до служби підтримки "ПриватБанку", клієнтка отримала пояснення, що проблема нібито виникла зі сторони Western Union, адже кошти залишилися у системі.

"У підсумку кошти повернули майже через місяць! Тому не раджу користуватися такою послугою в "Приваті", бо можуть бути неочікувані "сюрпризи", — зазначила клієнтка "ПриватБанку".

Цікаво, що представники "ПриватБанку" на порталі "Мінфін" жодним чином не прокоментували цю ситуацію.

Нагадуємо, що переказувати кошти через міжнародні системи на банківські рахунки в Україні стало можливим із 2019 року. Якщо переказ здійснюється на картку "ПриватБанку", отримати кошти можна одним із трьох способів:

у відділенні банку;

через мобільний додаток "Приват24";

за допомогою банківського термінала.

Клієнтам варто враховувати можливі затримки та обирати найзручніший спосіб отримання коштів.

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