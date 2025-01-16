Наразі обвинувальний акт проти нього скеровано до суду, як повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Внаслідок дій посадовця Дніпровської міськради місцевому бюджету було завдано збитків на суму понад 3,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Наразі обвинувальний акт проти нього скеровано до суду, як повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Як встановлено під час розслідування, директор одного з департаментів міськради, здійснюючи закупівлю генераторів у рамках «Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра 2022-2026», зловживав своїм службовим становищем. Він не забезпечив належне, економічне та обґрунтоване використання бюджетних коштів, що призвело до закупівлі обладнання за завищеними цінами, спричинивши збитки на понад 3,5 млн грн.

Посадовцю інкримінують розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудове розслідування велося Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за оперативним супроводом Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ України.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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