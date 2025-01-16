Мельник підтвердив наявність дефіциту особового складу в ЗСУ, вказавши, що причиною цього є "фактично провалена мобілізація".

Щоб уникнути зниження мобілізаційного віку до 18 років в Україні, необхідно подолати корупцію в системі мобілізації, інакше не може бути.

Таку думку висловив старший лейтенант ЗСУ, колишній командир роти 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

Мельник підтвердив наявність дефіциту особового складу в ЗСУ, вказавши, що причиною цього є "фактично провалена мобілізація". Він зазначив, що кількість осіб, які незаконно уникли мобілізації, значно перевищує кількість мобілізованих.

За його словами, першочергово необхідно "провести порядок у мобілізації", зокрема побороти корупцію в системі бронювання стратегічних підприємств та в самій мобілізації.

"Якщо цього не буде, тобто якщо ми не проведемо дійсно загальну мобілізацію, від якої неможливо буде відкупитися, тоді іншого виходу, ніж мобілізовувати 18-річних не буде", – підкреслив він.

Мельник також зауважив, що серед здорових чоловіків віком від 18 до 24 років набагато менше, ніж у категорії 25-55 років.

"Наразі йде звичайне пересмикування. Колективний захід замість того, щоб нести відповідальність за те, що невчасно надає військову допомогу, що відображається на нашій обороноздатності, робить підміну понять", – додав він.

За його словами, західні країни виносять свої рішення, орієнтуючись на спогади про тотальну мобілізацію часів Другої світової війни.

Останні новини України:

Перехожа випадково викрила шпигуна рф: він виявився не простою особою.

Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.

Причетні депутати, працівники ТЦК і не тільки: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.