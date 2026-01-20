Політолог Руслан Бортник пояснив, що прогнози про швидке завершення війни не мають навіть аргументів, тому й не справджуються, і цього року миру не буде, Україна та росія ще можуть воювати, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Я не знаю. Повноцінний мир у найближчій перспективі, у найближчий рік – це, на жаль, я вважаю, не головний тренд, не найголовніша ймовірність розвитку подій. Шанси на ми залишаються, але вони залишаються приблизно в районі десь там 25-30%. Велика ймовірність, що, на жаль, війна поки що триватиме. Сили не виснажені, сторони ще можуть воювати, отримують величезне зовнішнє підживлення. Причини криз не вирішені – ні внутрішні, ні регіональні, ні континентальні, ні глобальні. Чому ця війна має зупинитися?», – пояснює Руслан Бортник.

До речі, нагадує експерт, кілька днів тому мир уже настав, якщо слідувати за прогнозом рабина Каминецького. Проблема в тому, констатує він, що за лаштунками регулярно звучать дедалі нові дати закінчення російсько-української війни, бо так працює людська психологія. Зараз, наприклад, зазначає він, говорять про березень, тому що переговорний процес закінчиться, настане весна, заспівають пташки, зацвітуть квіти, тобто пояснення насправді немає, тому й говорити про дати не варто.

«Традиційно такого роду протистояння тривають у середньому одне покоління – близько 30 років. З огляду на те, що гостра фаза нашого протистояння розпочалася у 2013 році, шанси на завершення війни в районі 70% дають у період з 2028 по 2030 рік. Ми рахували 200 параметрів», – стверджує Руслан Бортник.

За словами експерта, це не погані перспективи, а просто реалістичні. Погано, наголошує він, – це обманюватись і жити із синдромом відкладеного життя, чекати весни, 1 травня, 15 січня, тому треба розуміти, що ця криза триватиме ще довго, не варто нічого відкладати, жити треба зараз.

