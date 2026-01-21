Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Полтавській області дозволяє не лише пройти необхідні обстеження, а й своєчасно виявляти ризики для здоров’я.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Полтавській області запроваджується з 1 січня 2026 року для раннього виявлення серйозних захворювань та підтримки тривалого та якісного життя літніх українців, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Програма «Скринінг здоров’я 40+» охоплює обстеження серцево-судинної системи, діабету другого типу та стану психічного здоров’я. Мета ініціативи — допомогти громадянам не пропустити початкові симптоми хвороб.

Кожен житель Полтавщини віком від 40 років отримає персональне запрошення у застосунку «Дія» на 30-й день після дня народження. Після його підтвердження на Дія.Картку зараховують 2000 грн, які можна витратити виключно на проходження скринінгу. Для тих, хто не користується цифровим сервісом, передбачено альтернативний варіант через банки та центри надання адміністративних послуг.

Обстеження проводитимуть державні, комунальні та приватні заклади, що відповідають вимогам МОЗ і НСЗУ. Перелік закладів буде оприлюднено найближчим часом, що дозволить пацієнтам заздалегідь планувати візит.

На реалізацію програми в держбюджеті 2026 року закладено 10 млрд грн. Міністерства охорони здоров’я, цифрової трансформації, НСЗУ та партнери забезпечують координацію процесу, контроль якості послуг та своєчасне зарахування коштів.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Полтавській області дозволяє не лише пройти необхідні обстеження, а й своєчасно виявляти ризики для здоров’я та зберігати активність у повсякденному житті.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Полтаві: де зарплати починаються від 22 000 гривень.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві: яку саме допомогу нададуть.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Полтавській області: нові правила виплат у 2026 році.