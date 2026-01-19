Дефіцит продуктів у Харкові й надалі визначає ситуацію на ринку.

Дефіцит продуктів у Харкові спричинив помітне подорожчання деяких товарів, які українці найчастіше купують для повсякденного споживання, повідомляє Politeka.net.

За даними аналітиків, основною причиною стало обмежене надходження тепличних помідорів. Сезон їх вирощування завершився, а обсяги продукції на внутрішньому ринку скоротилися. Одночасно попит залишився високим, що створило додатковий тиск на формування цін.

Імпортні томати, які частково компенсують відсутність вітчизняної продукції, представлені у невеликих обсягах і коштують дорожче. Через це середня вартість помідорів у магазинах та на ринках піднялася приблизно на 20% порівняно з кінцем минулого тижня.

Схожа ситуація спостерігається з тепличними огірками. Їхні обсяги обмежені через сезонні фактори та зменшення постачання в окремих регіонах країни. Постійний попит у роздрібних мережах сприяє подальшому підвищенню цін.

Фахівці пояснюють, що дефіцит продуктів у Харкові й надалі визначає ситуацію на ринку. Зменшення пропозиції змушує продавців коригувати вартість у бік зростання, аби компенсувати нестачу продукції та витрати на логістику й зберігання.

Споживачам радять планувати покупки, відстежувати ціни в різних магазинах і користуватися акційними пропозиціями, щоб пом’якшити вплив подорожчання на сімейний бюджет.

Незважаючи на таку ситуацію, жителі Харкова мають і хороші новини. Зокрема, вони мають право на отримання безкоштовного житла.

Щоб стати на облік і претендувати на тимчасове розміщення, переселенці звертаються до центрів надання адміністративних послуг, виконкомів міських чи сільських рад та районних держадміністрацій.

