Дефіцит продуктів у Харкові спричинив помітне подорожчання деяких товарів, які українці найчастіше купують для повсякденного споживання, повідомляє Politeka.net.
За даними аналітиків, основною причиною стало обмежене надходження тепличних помідорів. Сезон їх вирощування завершився, а обсяги продукції на внутрішньому ринку скоротилися. Одночасно попит залишився високим, що створило додатковий тиск на формування цін.
Імпортні томати, які частково компенсують відсутність вітчизняної продукції, представлені у невеликих обсягах і коштують дорожче. Через це середня вартість помідорів у магазинах та на ринках піднялася приблизно на 20% порівняно з кінцем минулого тижня.
Схожа ситуація спостерігається з тепличними огірками. Їхні обсяги обмежені через сезонні фактори та зменшення постачання в окремих регіонах країни. Постійний попит у роздрібних мережах сприяє подальшому підвищенню цін.
Фахівці пояснюють, що дефіцит продуктів у Харкові й надалі визначає ситуацію на ринку. Зменшення пропозиції змушує продавців коригувати вартість у бік зростання, аби компенсувати нестачу продукції та витрати на логістику й зберігання.
Споживачам радять планувати покупки, відстежувати ціни в різних магазинах і користуватися акційними пропозиціями, щоб пом’якшити вплив подорожчання на сімейний бюджет.
Незважаючи на таку ситуацію, жителі Харкова мають і хороші новини. Зокрема, вони мають право на отримання безкоштовного житла.
Щоб стати на облік і претендувати на тимчасове розміщення, переселенці звертаються до центрів надання адміністративних послуг, виконкомів міських чи сільських рад та районних держадміністрацій.
Джерело: AgroReview.
