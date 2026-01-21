Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах гарантує підтримку, безпеку та впевненість під час складного періоду.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах розпочала роботу в межах місцевої програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на тих, хто втратив житло через бойові дії, а також на літніх громадян та людей з обмеженою рухливістю.

Програма забезпечує базові ресурси, створює безпечні умови проживання та надає допомогу найуразливішим групам населення. Передбачені компенсації за пошкоджене житло, фінансова підтримка для оренди та облаштування тимчасових помешкань.

Місцева влада організовує модульні містечка з усіма необхідними зручностями. Соціальні працівники супроводжують літніх осіб і людей з інвалідністю під час оформлення документів та пояснюють порядок отримання важливої підтримки.

Для участі потрібно подати паспорт, ідентифікаційний код і довідку ВПО. Заявки оформлюють для всіх членів домогосподарства за адресою: вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Працівники департаменту соціального захисту консультують і допомагають заповнити документи правильно.

Окрім фінансових виплат, проєкт пропонує комплексні послуги для постраждалих сімей. Це дозволяє швидко компенсувати витрати на оренду та підготувати житло до комфортного проживання. Додатково надають допомогу у веденні побуту та забезпеченні ресурсами для стабільності.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах гарантує підтримку, безпеку та впевненість під час складного періоду. Організатори повідомляють, що ініціатива триватиме весь зимовий сезон і поступово охоплюватиме більше домогосподарств, які потребують.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: які дві речі роблять ситуацію складнішою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: частині українців надаватимуть виплати на житло.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.