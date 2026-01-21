Новий графік руху поїздів у Рівненській області передбачає суттєві корективи для пасажирів, які користуються електропотягами.

Новий графік поїздів у Рівненській області запроваджують у зв’язку зі змінами в організації руху та оновленням часу зупинок на окремих маршрутах, повідомляє Politeka.

Відповідно до інформації, оприлюдненої Вербською громадою, з 22 січня 2026 року на станції Верба почнуть діяти нові години прибуття та відправлення низки популярних електропоїздів.

Залізничники наголошують, що новий графік руху поїздів у Рівненській області матиме постійний характер і діятиме до окремого розпорядження.

Зокрема, для № 6091 Рівне-Львів змінюється час зупинки на станції Верба, який становитиме з 05:23 до 05:24. № 6093 Здолбунів-Львів зупинятиметься на станції з 10:37 до 10:38. Для № 6384 Красне-Здолбунів передбачена триваліша стоянка, яка триватиме з 05:55 до 06:09.

Також запроваджується новий графік руху поїзда № 6381 Рівне-Красне, зупинка якого зі станції Верба у Рівненській області буде з 19:40 до 19:41.

Окремо зазначається, що № 6092 Львів-Здолбунів зупинятиметься на станції у проміжку з 11:42 до 12:00.

У громаді звертають увагу, що зміна часу зупинок може вплинути на звичні маршрути пасажирів, які щодня користуються електропотягами для поїздок на роботу або у справах.

Саме тому мешканцям області радять заздалегідь ознайомитися з оновленим розкладом та враховувати його під час планування подорожей.

Нововведення також стосуються скасування деяких рейсів. Залізничники повідомили, що через планові ремонтні роботи інфраструктури 22 та 27 січня № 6092 та № 6093 тимчасово не курсуватимуть.

У ці дні рейси не виходитимуть на маршрути взагалі. Окрім цього, коригується і залізничне сполучення з Волинню. Через технічні причини № 6361 не курсуватиме 24, 30 та 31 січня.

Останні новини України:

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Рівному: оновлені тарифи вже діють у місті, всі подробиці