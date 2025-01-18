Річі Костер із «Ходячих мерців» зіграє головну роль у серіалі CBS «Ватсон», який вийде 2025 року.

Актор Річі Костер зіграє головну роль у новому серіалі «Ватсон», медичній драмі про доктора Джона Ватсона, партнера Шерлока Холмса, прославленого завдяки романам Артура Конан Дойля.

Дія серіалу «Ватсон» відбувається у наші дні, яке натхненням послужили розповіді Дойла, написані наприкінці 1800-х років.

Тринадцятисерійний серіал «Ватсон», створений Крейгом Суїні (Області темряви), вийде на CBS 26 січня 2025 після гри за звання чемпіона AFC і транслюватиметься на Paramount+.

Регулярні епізоди почнуть виходити в ефір 16 лютого. Суїні написав сценарій прем'єрного епізоду і виступає як шоураннер.

Честнат виступив виконавчим продюсером серіалу "Ватсон", а Ларрі Тенг - режисером перших двох епізодів.

На цей раз Ватсон використовуватиме свої детективні навички, щоб розслідувати медичні таємниці в сучасній обстановці. Коли Моріарті повертається, Ватсон змушений мати справу зі своїм минулим.

Морріс Честнат грає Ватсона, а Рошель Ейтс грає Мері, колишню дружину Вотсона, медичного директора клініки.

Багаття грає Шинвелла Джонсона, колишнього злочинця, який працює в клініці в адміністративному відділі; в оповіданнях Дойла Джонсон був інформатором Шерлока та Вотсона. У додаткових ролях серіалу "Ватсон": Ів Харлоу, Пітер Марк Кендалл, Інга Шлінгманн та Рошель Ейтс.

Подивіться трейлер серіалу «Ватсон» нижче та не пропустіть прем'єру на CBS та Paramount+ 26 січня.

Читайте також:

Фільм «Сонік 3» із Джимом Керрі та Кіану Рівзом: названо дату прем'єри.

Серіал "Притулок" 2 сезон: дата виходу серій та відгуки критиків.

Серіал "Сто років самотності": Netflix призначив дату прем'єри, з'явився трейлер.