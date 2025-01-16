Підприємство поставило лише 200 одиниць зброї, які не відповідали вимогам якості й не мали належного маркування.

14 січня Офіс Генерального прокурора оголосив про підозру колишньому керівнику одного з департаментів Міністерства оборони України, а також двом топ-менеджерам державного підприємства.

Їх підозрюють у привласненні та розтраті майна, зокрема через постачання неякісних кулеметів для Збройних сил України, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Посадовець сприяв розтраті державних коштів, вилучених на закупівлю кулеметів для військових. Як встановили слідчі, у 2022 році Міністерство оборони уклало контракт з державним підприємством на постачання 400 кулеметів ДШК на загальну суму 193 мільйони гривень.

Проте підприємство поставило лише 200 одиниць зброї, які не відповідали вимогам якості й не мали належного маркування. Військовослужбовці, що використовували ці кулемети, повідомили про їх несправність у бойових умовах, що становило серйозну небезпеку для життя та здоров’я. Збитки, завдані державі через неналежне виконання контракту, оцінені на рівні всієї суми угоди.

Варто зазначити, що цей самий посадовець Міністерства оборони фігурує в іншому кримінальному провадженні про розкрадання 1,5 мільярда гривень, відрахованих на закупівлю боєприпасів для ЗСУ, у січні 2024 року.

Наразі триває процес визначення запобіжних заходів для підозрюваних. Розслідування ведеться прокурорами Офісу Генерального прокурора з питань участі Державного бюро розслідувань та підтримки Міністерства оборони України.

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