Якщо на окупованих територіях тривають бойові дії, платіжки за електроенергію не повинні нараховуватися.

Багато українців намагалися залишити своє житло через окупацію, і, на жаль, іноді вони отримували платіжки за комунальні послуги за нерухомість на тимчасово непідконтрольних територіях.

Юристи Безоплатної правової допомоги розповіли, що робити в такому випадку.

Чи потрібно платити за комуналку під час окупації?

Окупаційна влада часто погрожує конфіскацією майна за неплату рахунків, однак на таких територіях українське законодавство, зокрема Закон № 2456-IX, не має юридичної сили.

Таким чином, у громадян є кілька варіантів дій: або знайти родичів чи знайомих, які залишилися на цих територіях і можуть оплатити рахунки, або чекати на деокупацію та відновлення правового порядку.

Що робити, якщо прийшла платіжка за комуналку на території бойових дій?

Якщо на окупованих територіях тривають бойові дії, платіжки за електроенергію не повинні нараховуватися у таких випадках:

На території ведуться бойові дії;

Територія контролюється Україною;

Житло є непридатним для проживання.

У таких ситуаціях необхідно звернутися до підприємства, яке надає комунальні послуги, та повідомити про обставини. Для цього потрібно надіслати електронний лист із зазначенням таких даних:

Адреса житлового об'єкта;

Особовий рахунок.

Важливо підтвердити, що житло було зруйновано або є непридатним для проживання.

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