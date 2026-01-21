Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансових розрахунків підприємства до реальних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області стартувало з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Нові ставки торкнулися оплати за вивезення сміття та обслуговування житлових будинків у місті Мена.

У приватному секторі тепер доводиться сплачувати 37,50 грн на одну особу щомісяця. Для мешканців багатоквартирних будинків тариф встановлено на рівні 36,55 грн за людину. Збільшення платежів пов’язане з ростом витрат на паливо, обслуговування техніки та підвищенням зарплат співробітників комунального підприємства «Менакомунпослуга».

Влада запевняє, що зміни дозволять забезпечити стабільну роботу системи поводження з відходами та підтримувати якість обслуговування на належному рівні. Жителям рекомендують оплачувати рахунки вчасно, щоб уникнути накопичення боргів і гарантувати безперервне надання послуг.

На останньому засіданні міської ради також затвердили програму допомоги постраждалим від бойових дій. Один із громадян отримав 30 580 грн на відновлення житла в межах ініціативи «єВідновлення».

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансових розрахунків підприємства до реальних витрат. Мешканцям радять заздалегідь планувати щомісячні платежі та стежити за оновленнями на офіційних ресурсах ради. Своєчасна оплата не лише захищає від штрафів, а й підтримує безперебійну роботу систем життєзабезпечення громади.

Жителям варто уважно слідкувати за змінами тарифів та своєчасно оплачувати послуги, щоб уникнути непередбачених труднощів у зимовий період.

