Графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 19 по 25 січня буде діяти протягом нової неділі через планові роботи в електромережах, пише Politeka.net.
Про це повідомили кілька громад на офіційних сторінках у Фейсбук.
Через проведенням планових технічних і ремонтних робіт на електромережах можливі тимчасові відключення електроенергії. Такі заходи проводяться для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям. Споживачам варто заздалегідь ознайомлюватися з графіками відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 19 по 25 січня.
19.01.2026 у зв’язку з плановими роботами з 09:00 по 15:00 буде відсутнє електропостачання в таких населених пунктах:
- Рожнів (вулиці Гавука, Збінського, Лесі Українки).
20.01.2026 з 09:30 по 15:30 буде знеструмлення в наступних населених пунктах:
- Кобаки (вулиці Букатчука, Головна, Дворище, Лесі Українки, Лісна, М.Черемшини, Молодіжна, Нагірна, Незалежності, Осічного, Регуна, Сайнюка, Скавуляка, Шкільна).
- Рибне (вулиці Згору, Івана Франка, М.Черемшини, Тараса Шевченка, Центральна).
Цього ж дня, 20 січня, обмеження вводять з 9 до 15 години. Вони стосуються наступних населених пунктів:
- Джурків (вулиці Василя Стефаника, Гайова, Зелена, Івана Франка, Ірчана, Комарова, Кузнєцова, М.Черемшини, Мартовича, Мельничука, Михайла Грушевського, Молодіжна, Ольги Кобилянської, Тараса Шевченка, Тракторна, Українська, Ю.Гагаріна).
- Пищаче (вулиці Довбуша, Козланюка, Українська).
- Підгайчики (вулиця Чігри).
22.01.2026 у зв’язку з плановими роботами з 09:00 по 17:00 буде відсутнє електропостачання в таких населених пунктах:
- Джурків (вулиці Василя Стефаника, Гайова, Зелена, Івана Франка, Ірчана, Комарова, Кузнєцова, М.Черемшини, Мартовича, Мельничука, Михайла Грушевського, Молодіжна, Ольги Кобилянської, Тараса Шевченка, Тракторна, Українська, Ю.Гагаріна).
- Пищаче (вулиці Довбуша, Козланюка, Українська).
- Підгайчики (вулиця Чігри).
- Хімчин (Івана Сірка, Шкільна).
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львові: з популярними товарами виникли проблеми, що відбувається.
Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львові: що відбувається з популярними товарами.
Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області: частина експресів не курсуватиме, "Укрзалізниця" видала деталі.