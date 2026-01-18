Енергетики оприлюднили графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 19 по 25 січня.

Графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 19 по 25 січня буде діяти протягом нової неділі через планові роботи в електромережах, пише Politeka.net.

Про це повідомили кілька громад на офіційних сторінках у Фейсбук.

Через проведенням планових технічних і ремонтних робіт на електромережах можливі тимчасові відключення електроенергії. Такі заходи проводяться для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям. Споживачам варто заздалегідь ознайомлюватися з графіками відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 19 по 25 січня.

19.01.2026 у зв’язку з плановими роботами з 09:00 по 15:00 буде відсутнє електропостачання в таких населених пунктах:

Рожнів (вулиці Гавука, Збінського, Лесі Українки).

20.01.2026 з 09:30 по 15:30 буде знеструмлення в наступних населених пунктах:

Кобаки (вулиці Букатчука, Головна, Дворище, Лесі Українки, Лісна, М.Черемшини, Молодіжна, Нагірна, Незалежності, Осічного, Регуна, Сайнюка, Скавуляка, Шкільна).

Рибне (вулиці Згору, Івана Франка, М.Черемшини, Тараса Шевченка, Центральна).

Цього ж дня, 20 січня, обмеження вводять з 9 до 15 години. Вони стосуються наступних населених пунктів:

Джурків (вулиці Василя Стефаника, Гайова, Зелена, Івана Франка, Ірчана, Комарова, Кузнєцова, М.Черемшини, Мартовича, Мельничука, Михайла Грушевського, Молодіжна, Ольги Кобилянської, Тараса Шевченка, Тракторна, Українська, Ю.Гагаріна).

Пищаче (вулиці Довбуша, Козланюка, Українська).

Підгайчики (вулиця Чігри).

22.01.2026 у зв’язку з плановими роботами з 09:00 по 17:00 буде відсутнє електропостачання в таких населених пунктах:

Джурків (вулиці Василя Стефаника, Гайова, Зелена, Івана Франка, Ірчана, Комарова, Кузнєцова, М.Черемшини, Мартовича, Мельничука, Михайла Грушевського, Молодіжна, Ольги Кобилянської, Тараса Шевченка, Тракторна, Українська, Ю.Гагаріна).

Пищаче (вулиці Довбуша, Козланюка, Українська).

Підгайчики (вулиця Чігри).

Хімчин (Івана Сірка, Шкільна).

