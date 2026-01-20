Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане з ростом витрат на електроенергію, ремонт обладнання та придбання матеріалів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення, повідомляє КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради.

З нового року жителі територіальних громад області отримають платіжки з оновленими ставками на воду.

Відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації від 24 грудня 2025 року №1306, для комерційних споживачів тариф на воду становить 24,44 грн за кубометр без ПДВ та 29,33 із податком.

Для населення, яке не займається господарською діяльністю у сфері водопостачання, ціни підвищено до 45,54 грн за кубометр без ПДВ та 54,65 грн із податком. Вартість водовідведення для цієї категорії становить 44,74 без ПДВ і 53,69 uhbdys із ПДВ.

У повідомленні зазначено, що місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування КП «Облводоканал». Підприємство обслуговує лише жителів інших територіальних громад області.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане з ростом витрат на електроенергію, ремонт обладнання та придбання матеріалів, необхідних для стабільної роботи систем водопостачання та водовідведення.

Мешканцям радять планувати витрати, стежити за офіційними повідомленнями та вчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути непорозумінь і забезпечити безперебійну роботу мереж.

