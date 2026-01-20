Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області спрямоване на підтримку якості сервісу та безперебійну роботу інфраструктури.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області з початку 2026 року торкнулося платіжок мешканців Костополя, повідомляє Politeka.

Нові розцінки вже застосовуються комунальним підприємством «Костопільводоканал» і стосуються водопостачання та каналізації.

За рішенням міської ради, кубометр води коштує 38,14 грн, а послуга водовідведення — 42,10 грн з урахуванням ПДВ. Саме за цими ставками жителі отримують рахунки з січня.

У міській владі пояснюють, що зміни пов’язані з ростом витрат на електроенергію, технічне обслуговування мереж, закупівлю матеріалів і зарплати працівників. Окрему увагу приділяють стабільності роботи систем в умовах воєнного стану, зокрема завдяки резервним автономним установкам на випадок відключень світла.

Фахівці «Костопільводоканалу» також наголошують на проблемі незаконних підключень, відсутності приладів обліку та зростанні споживання. Це створює додаткове навантаження на мережі і впливає на фінансову ситуацію підприємства.

Для відкритості нові розцінки порівняли з сусідніми громадами, щоб жителі могли об’єктивно оцінити зміни та скоригувати власний бюджет.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області спрямоване на підтримку якості сервісу та безперебійну роботу інфраструктури. Мешканцям радять завчасно планувати оплату, перевіряти наявність лічильників і стежити за офіційними повідомленнями, щоб уникнути боргів.

Своєчасна оплата допомагає забезпечити стабільне водопостачання та безперервну роботу каналізаційної системи громади.

Останні новини України:

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Рівному: оновлені тарифи вже діють у місті, всі подробиці