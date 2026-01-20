Подорожчання продуктів у Харківській області уже відчули мешканці регіону, тому розповідаємо, за що тепер доводиться платити більше.

Подорожчання продуктів у Харківській області означає, що цінники на м’ясні, молочні та бакалійні товари помітно піднялися порівняно з груднем 2025 року, повідомляє Politeka.

Як свідчать офіційні дані з сайту Мінфіну, подорожчання продуктів у Харківській області спостерігається у більшості категорій товарів. Зокрема, м’ясні вироби демонструють помітне зростання.

Так, сосиски «Алан Віденські» у січні коштують у середньому 190,27 грн за упаковку 376 г, що на 3,52% більше, ніж у грудні, коли середня вартість становила 180,63 грн.

Такі зміни відображають загальний тренд подорожчання продуктів у Харківській області та пояснюються економічними та логістичними чинниками.

Молочні товари демонструють ще більш стрімке зростання. Молоко «Простонаше» 1% у січні коштує в середньому 60,22 грн за упаковку 900 мл, що на 8,6% більше, ніж у грудні минулого року.

Тоді середня ціна складала 56,81. Такий стрибок обумовлений як сезонними факторами, так і підвищеними витратами виробників на електроенергію та логістику.

У сегменті бакалії підняття цінників менше, але відчутне. Олія «Олейна» рафінована об’ємом 850 мл у січні коштує 89,23 грн у середньому, що на 4,4 грн більше, ніж у грудні 2025 року. Тоді середня ціна складала 84,83.

Основні причини підняття цінників пов’язані з війною та логістичними обмеженнями. Бойові дії скоротили поголів’я худоби та птиці, що вплинуло на вартість м’яса та яєць.

Додатково зросли витрати на транспортування та енергопостачання, адже виробники вимушені використовувати дорогі генератори та оплачувати дорожчий газ для теплиць.

