Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області надається благодійним фондом «Карітас Львів УГКЦ» у межах соціальної програми підтримки літніх людей та вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Головним центром реалізації ініціативи став Центр життєстійкості «Сильні разом». Програма спрямована на психологічну підтримку, навчання навичок самодопомоги та адаптацію громадян до складних життєвих ситуацій. Учасники проходять тренінги, вправи для подолання стресу та відновлення емоційного балансу.

У роботі центру задіяні фахівці: психолог, соціальний працівник та менеджер із соціальної сфери. Вони проводять індивідуальні консультації, групові заняття та зустрічі взаємопідтримки, що допомагає літнім людям відновити впевненість і навчитися ефективно комунікувати.

До основних напрямів роботи входять обробка особистих запитів, організація заходів для родин та навчальні програми для працівників соціальної, медичної й освітньої сфер, а також для представників релігійних і громадських організацій. Це дозволяє охопити не лише безпосередніх отримувачів, а й спеціалістів, що працюють із людьми у кризових ситуаціях.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Центр допомагає літнім громадянам відновити психологічну стійкість, знизити тривожність і знайти ресурси для самостійного життя, створюючи відчуття стабільності та безпеки у майбутньому.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни