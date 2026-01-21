Безкоштовне житло для ВПО у Харкові стає доступним для громадян, які втратили домівку через війну та потребують тимчасового помешкання.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові надають державні та місцеві органи для переселенців та членів їхніх сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Програма дозволяє проживати у спеціально виділених приміщеннях до одного року без оплати за рахунок державного бюджету.

Умови передбачають забезпечення базовими зручностями, можливість самостійно готувати їжу, а також підтримку у веденні домашнього господарства та вирішенні соціальних проблем.

Крім безкоштовного житла у Харкові, ВПО можуть отримати допомогу у розвитку соціальних навичок та за необхідності залучення фахівців або служб незалежно від форми власності.

Першочергово, безкоштовне житло для ВПО у Харкові надають багатодітним родинам, сім’ям із дітьми, вагітним жінкам, людям, які втратили працездатність, а також пенсіонерам, чия домівка зруйнована або стала непридатною для проживання через війну.

Кожне житлове приміщення формується за бальною системою оцінювання потреби переселенців, яку визначає уповноважений орган.

При цьому площа на одну людину становить щонайменше шість квадратних метрів, що гарантує дотримання норм безпечного та комфортного проживання.

Щоб скористатися послугою, переселенці повинні стати на облік громадян, що потребують помешкання для тимчасового проживання.

Для цього слід звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, або районної державної адміністрації за місцем перебування.

Після подання документів на кожну особу чи сім’ю заводиться облікова справа та присвоюється індивідуальний номер, за яким здійснюється подальша ідентифікація.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Харківській області: які нові ціни встановили магазини.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит хліба у Харківській області: які товари вже обмежені на полицях.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: що робити у разі затримки виплат.