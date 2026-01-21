Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області відкрила попередню реєстрацію на отримання продуктових наборів для переселенців з Енергодара, повідомляє Politeka.
Ініціативу реалізує міжнародний благодійний фонд Global Empowerment Mission Ukraine, який вже не перший рік підтримує українців, постраждалих від війни.
Продуктові пакунки призначені для родин, що опинилися у складних життєвих умовах. Допомогу можуть отримати:
- громадяни віком від 60 років;
- особи з інвалідністю;
- багатодітні сім’ї;
- самотні батьки;
- вагітні жінки на пізніх термінах;
- пацієнти з тяжкими захворюваннями, включно з онкологічними діагнозами;
- переселенці з Енергодара, які прибули у регіон протягом 2025–2026 років.
Видача запланована з 22 по 24 січня. Для участі необхідно заповнити онлайн-форму заздалегідь. Реєстрація проводиться одним представником домогосподарства, оскільки на сім’ю передбачено лише один набір продуктів.
Під час отримання пакунків учасники мають пред’явити оригінали документів або електронні копії у застосунку «Дія». Обов’язкові документи включають паспорт, довідки ВПО на всіх членів сім’ї, ідентифікаційні коди дорослих та підтвердження належності до визначеної категорії. Особи, які вже скористалися аналогічною підтримкою раніше, участі у цій видачі не братимуть.
Видача проходитиме у Києві за адресою: проспект Берестейський, 54а, вхід зі стоянки з боку проспекту. Консультації можна отримати за телефонами +380 93 707 87 86 та +380 95 941 49 28.
Організатори підкреслюють, що гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області покликана своєчасно забезпечити продуктами найбільш уразливі родини. Своєчасне звернення дозволяє отримати повний комплект товарів без черг та зайвої бюрократії.
