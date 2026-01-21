Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області покликана своєчасно забезпечити продуктами найбільш уразливі родини.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області відкрила попередню реєстрацію на отримання продуктових наборів для переселенців з Енергодара, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізує міжнародний благодійний фонд Global Empowerment Mission Ukraine, який вже не перший рік підтримує українців, постраждалих від війни.

Продуктові пакунки призначені для родин, що опинилися у складних життєвих умовах. Допомогу можуть отримати:

громадяни віком від 60 років;

особи з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

самотні батьки;

вагітні жінки на пізніх термінах;

пацієнти з тяжкими захворюваннями, включно з онкологічними діагнозами;

переселенці з Енергодара, які прибули у регіон протягом 2025–2026 років.

Видача запланована з 22 по 24 січня. Для участі необхідно заповнити онлайн-форму заздалегідь. Реєстрація проводиться одним представником домогосподарства, оскільки на сім’ю передбачено лише один набір продуктів.

Під час отримання пакунків учасники мають пред’явити оригінали документів або електронні копії у застосунку «Дія». Обов’язкові документи включають паспорт, довідки ВПО на всіх членів сім’ї, ідентифікаційні коди дорослих та підтвердження належності до визначеної категорії. Особи, які вже скористалися аналогічною підтримкою раніше, участі у цій видачі не братимуть.

Видача проходитиме у Києві за адресою: проспект Берестейський, 54а, вхід зі стоянки з боку проспекту. Консультації можна отримати за телефонами +380 93 707 87 86 та +380 95 941 49 28.

Організатори підкреслюють, що гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області покликана своєчасно забезпечити продуктами найбільш уразливі родини. Своєчасне звернення дозволяє отримати повний комплект товарів без черг та зайвої бюрократії.

