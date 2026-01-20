У найближчі тижні обмеження руху транспорту в Києві вплинуть на зручність пересування столицею для місцевих мешканців.

Обмеження руху транспорту в Києві ввели через початок масштабного ремонту, повідомляє Politeka.

Про це проінформувала пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на КК "Київавтодор".

Мова йде про роботи на Наддніпрянському шосе через Південний мостовий перехід, де дорожники КП "Київавтошляхміст" ремонтують металеве огородження на естакаді з'їзду у напрямку Корчуватого.

Обмеження руху транспорту в Києві на даному відрізку діятимуть в період з 17 січня 2026 року до 1 лютого 2026 року щоденно з 8:00 до 20:00.

У Київській міській державній адміністрації закликали водіїв заздалегідь планувати маршрут через можливу затримку трафіку, оскільки роботи тривають у години найбільшої активності місцевих жителів.

Окрім цього, нагадаємо, що обмеження руху транспорту в Києві ввели і у зв'язку з довготривалим ремонтом шляхопроводу на перетині просп. Миколи Бажана з Дніпровською набережною.

Там ремонтні роботи стартували ще 3 липня 2025 року і триватимуть орієнтовно до серпня 2026 року. У пресслужбі міськдержадміністрації пояснили, що труднощі в проїзді є через початок капітального ремонту шляхопроводу біля станції метро "Осокорки".

Споруда працює з 1990 року і раніше не проходила капітального оновлення, тому нинішні роботи є необхідними для подальшої безпеки курсування автівок.

Столичні служби нагадують, що такі тимчасові незручності вводяться для безпечного виконання ремонтних робіт та подальшої експлуатації споруд, які мають ключове значення для транспортної системи міста.

Фахівці закликають водіїв бути уважними на цих ділянках, дотримуватися вимог дорожніх знаків і зважати на тимчасові зміни в організації проїзду.

