Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області стартувала в рамках нового соціального проєкту, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку жителів, чиї домівки постраждали під час бойових дій, а також на покращення умов проживання літніх і соціально вразливих осіб.

У межах проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачено малий та середній ремонт будинків і квартир. Роботи включають заміну вікон і дверей, відновлення покрівель, стін та стель, якщо приміщення залишаються безпечними для проживання.

Подати заявку можуть мешканці Харкова та Ізюма, які належать до визначених категорій. Серед них — особи з інвалідністю, громадяни віком понад 60 років, тяжкохворі, багатодітні сім’ї, самотні батьки, вагітні та матері з малими дітьми.

Для участі потрібно надати документи, що підтверджують особу, право власності та доходи. Якщо пакет неповний, соціальні працівники розглядають звернення індивідуально та допомагають із подальшим оформленням.

Окремо діє програма догляду вдома для самотніх літніх людей і осіб із серйозними хворобами. Фахівці забезпечують побутову підтримку, контролюють стан здоров’я, консультують і надають необхідні засоби.

За словами організаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки благодійних донорів і дозволяє охопити найуразливіші категорії населення комплексними заходами. Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями та звертатися на гарячу лінію для своєчасного отримання допомоги.

