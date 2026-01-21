Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області у 2026 році передбачають окрему щомісячну виплату для певної категорії людей.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області у 2026 році нараховуються відповідно до норм чинного законодавства та стосуються допомоги на догляд для окремої категорії українців, повідомляє Politeka.

Йдеться про виплату, яка регулюється законом «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», а також Законом України №1727 IV.

Ця доплата для пенсіонерів у Вінницькій області не є автоматичною і призначається лише за умови виконання всіх вимог, визначених державою.

У Пенсійному фонді звертають увагу, що такі виплати можуть отримувати лише громадяни, які досягли 80 річного віку, отримують пенсію саме за віком, проживають самі без інших осіб.

А також - мають офіційний медичний висновок лікарсько консультативної комісії та за станом здоров’я дійсно потребують постійного стороннього догляду.

Якщо хоча б одна з цих умов не дотримана, у призначенні допомоги буде відмовлено. Сам факт досягнення певного віку не є достатньою підставою для нарахування коштів.

Щоб оформити доплату для пенсіонерів у Вінницькій області, громадянину необхідно особисто звернутися до органів Пенсійного фонду із відповідною заявою.

Разом із нею подаються документи, що посвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, медична довідка про потребу в постійному догляді та підтвердження з Пенсійного фонду про те, що інші виплати на догляд не призначені.

Розмір цієї виплати безпосередньо залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2025 році він становив 2 361 гривню, тому сума щомісячної допомоги дорівнювала 944 гривні 40 копійок. З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум зріс до 2 595 гривень, що автоматично вплинуло на розмір виплати.

