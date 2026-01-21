Дефіцит продуктів у Харкові й надалі визначає ситуацію у роздрібному сегменті.

Дефіцит продуктів у Харкові призвів до зростання цін на низку товарів щоденного попиту, що вже фіксують покупці, повідомляє Politeka.net.

Аналітики вказують на скорочення постачання тепличних помідорів. Активний період вирощування завершився, а кількість доступної продукції на внутрішньому ринку зменшилася. Водночас споживчий інтерес залишається високим, що посилило тиск на вартість.

Імпортні томати частково компенсують нестачу, однак надходять обмеженими партіями та продаються дорожче. У результаті середні цінники у магазинах і на ринках за короткий час піднялися приблизно на п’яту частину.

Також варто зауважити, що подібна динаміка спостерігається і щодо тепличних огірків. Сезонні чинники та зменшення поставок з окремих регіонів обмежили пропозицію. За стабільного попиту продавці змушені переглядати розцінки.

Фахівці зазначають, що дефіцит продуктів у Харкові й надалі визначає ситуацію у роздрібному сегменті. Обмежена кількість товару та витрати на логістику впливають на рішення торговців.

Місцевим покупцям радять заздалегідь планувати закупівлі, порівнювати пропозиції у різних торгових точках і звертати увагу на знижки, щоб зменшити навантаження на сімейний бюджет.

Незважаючи на таку ситуацію, жителі Харкова мають і хороші новини. Зокрема, вони мають право на отримання безкоштовного житла.

Щоб стати на облік і претендувати на тимчасове розміщення, переселенці звертаються до центрів надання адміністративних послуг, виконкомів міських чи сільських рад та районних держадміністрацій.

Джерело: AgroReview.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: хто ризикує втратити соцпідтримку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: куди звертатися, щоб отримати дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме можуть надати та куди звертатися.