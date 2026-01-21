Безкоштовне житло для ВПО у Львіській області покликане не лише забезпечити тимчасовий прихисток, а й створити умови для відновлення стабільності та відчуття захищеності людей.

Безкоштовне житло для ВПО у Львіській області стало доступним у межах державної програми, яка дозволяє переселенцям проживати у спеціально облаштованих приміщеннях до 12 місяців, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізують за підтримки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України. Вона спрямована на громадян, які після лікування або доглядового супроводу потребують додаткової допомоги в організації повсякденного побуту.

Розміщення фінансується з бюджету, тому плата за користування помешканнями не стягується. Надані кімнати й квартири оснащені базовими зручностями для приготування їжі, відпочинку та самостійного ведення господарства.

Програма також передбачає соціальний супровід. Фахівці допомагають учасникам адаптуватися, вирішувати побутові питання та поступово відновлювати самостійність, незалежно від форми власності нерухомості.

Також варто зауважити, що надавачами приміщень можуть стати фізичні або юридичні особи, внесені до Реєстру соціальних послуг. Оселі мають відповідати вимогам безпеки та бути придатними для проживання згідно з критеріями уряду.

Організатори зазначають, що безкоштовне житло для ВПО у Львіській області покликане не лише забезпечити тимчасовий прихисток, а й створити умови для відновлення стабільності та відчуття захищеності людей, які втратили домівки через війну.

Для участі українцям необхідно надати свій паспорт, ідентифікаційний код і довідку переселенця. Консультації щодо оформлення документів доступні у місцевих органах соціального захисту.

