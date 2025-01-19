Юлія Лорд почала активно співпрацювати з групою "Скрябін" у 1998 році, що значно підвищило її популярність.

Юлія Лорд — співачка та автор пісень, яка стала відомою у 90-ті роки на українській сцені.

У 1997 році вона заявила про себе з альбомами і активно співпрацювала з популярним гуртом "Скрябін". Проте останні кілька років її не видно на телеекранах і вона не дає інтерв'ю. З того часу зірка 90-х зникла з громадського поля зору.

Юлія Лорд почала активно співпрацювати з групою "Скрябін" у 1998 році, що значно підвищило її популярність. Разом із гуртом вона записала кілька успішних альбомів та стала незамінним членом команди. Саме на гастролях "Скрябіна" Юлія познайомилася з музикантом Ростиславом Домішевським, учасником гурту, за якого вийшла заміж 1999 року.

Продовжуючи співпрацю зі "Скрябіном", Юлія Лорд також випустила альбоми "Еутерпа", "Модна країна" та "Стриптиз". Після відходу Домішевського з групи у 2002 році він став співпродюсером її сольних проектів. У березні 2020 Ростислав переніс великий інфаркт, що стало важким випробуванням для сім'ї.

Протягом своєї кар'єри Юлія Лорд неодноразово брала участь у відомих шоу, наприклад, у 2013 році вона прийшла на "Голос країни", але не змогла потрапити до команди. Незважаючи на це, співачка продовжувала підтримувати свою кар'єру та активно гастролювала.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, Юлія Лорд залишила країну та поїхала до Польщі, де брала участь у благодійних акціях та допомагала українцям, які знайшли притулок у цій країні.

Пізніше вона переїхала до Великобританії, де продовжує жити та вести активну громадську діяльність. У Великій Британії співачка співпрацювала з польським гуртом Antynomia, з яким записала спільну пісню "Війна/Wojna".

Сьогодні Юлія Лорд активно висвітлює ситуацію в Україні, реагує на військові злочини Росії та організовує благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Вона також бере участь у різних акціях, збираючи кошти для української армії.

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