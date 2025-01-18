Деякі знаки зодіаку мають вроджені риси, через які вони не вміють обманювати.

Для деяких знаків Зодіаку спотворення правди – це просто, фальшиві деталі течуть, як ноти у симфонії, кожна брехня грає разом у ідеальній гармонії.

Знаки Зодіаку, які не вміють обманювати:

Овен, влучний стрілець.

Овни знають, що чесність це сила, тому що вона безстрашна. Вони почуваються комфортно в незручній ситуації: дебати можуть бути веселими, чи не так?

Знаки, керовані Марсом, викладають думки без упаковки. Ніякого декоративного цигаркового паперу, жодних бантів. Тільки їхній полум'яний потік свідомості. Зателефонуйте їм, коли вам потрібна доза реальності – не має значення, наскільки вона сувора.

Стрілець, Шукач Істини.

Стрільцем керує Юпітер, планета оптимізму та розширення. Вони завжди перебувають у подорожі – фізичній, розумовій, духовній – щоб знайти великі істини життя.

Стрілець хоче побачити все: пишні шотландські пагорби, багато прикрашені бірманські храми. Вільнодумці досліджують різні предмети, простори та системи вірувань, щоб дістатися суті нашої мети.

І вони прагнуть поділитися своєю мудрістю зі світом. Як і їхні поетичні дорожні журнали, Стрілець – відкрита книга.

Їхня вогнева міць горить від їхньої дотепності, химерності та спонтанності. Де веселощі у плануванні брехні (і необхідності відстежувати всі фальшиві деталі)? Стрілець хотів би розповісти свої справжні історії. Повірте нам, ці історії досить цікаві.

Читайте також:

Ідеальна пара згідно з астрологією: названі знаки Зодіаку.

Які знаки Зодіаку люблять безладдя та хаос: кого назвали астрологи.

Найупертіший знак Зодіаку: хто на першому місці у астрологів.