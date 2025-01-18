Хвороба та її перебіг непрості для артиста, проте він висловив упевненість у успішному лікуванні.

Колишній український шоумен та нинішній захисник у лавах ЗСУ Максим Неліпа, який перебуває у лікарні імені Мечникова у Дніпрі, особисто прокоментував інформацію про свій стан.

На своїй сторінці він повідомив, що чутки про тяжке поранення не відповідають дійсності.

"Сьогодні отримав хвилю занепокоєння, турботи та підтримки! Так склалося, що потрапив до лікарні, у відділення щелепно-лицьової хірургії. Інформація з'явилася в мережі. Як завжди, з неточностями та перебільшеннями. Звичайно, війна не омолоджує і не додає здоров'я, але говорити про 'важке поранення' — це не відповідає дійсності. - Написав Неліпа.

Він зазначив, що хвороба та її перебіг непрості, проте висловив упевненість у успішному лікуванні.

Неліпа, залишивши кар'єру шоумена, з початком повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ

"Я на 100% впевнений в успіху лікування! Величезна подяка лікарям та всьому персоналу Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова за своєчасну та професійну допомогу, забезпечення всім необхідним, за відданість, чуйність та людяність!" - додав артист.

Раніше брат Максима Андрій Неліпа повідомив, що шоумен переніс три операції в лікарні. За його словами, Максим отримав травму на війні, але тримається і сподівається невдовзі повернутися до своїх побратимів.

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