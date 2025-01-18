Комбриг та його підлеглі організували схему, завдяки якій дружина комбрига отримала понад 922 тис. грн незаконної додаткової винагороди.
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому командиру однієї з бригад територіальної оборони та трьом його підлеглим.
У липні 2023 року командир влаштував свою дружину на посаду стрільця у підконтрольній йому бригаді, аби забезпечити їй підвищені виплати. Для формального дотримання законодавства подружжя навіть офіційно розлучилося, хоча продовжувало перебувати у сімейних стосунках.
Щоб приховати порушення, комбриг залучив до афери двох підлеглих – командирів інших підрозділів. Вони складали фальшиві документи, які підтверджували нібито участь жінки у бойових діях на передовій. У результаті з липня 2023-го по квітень 2024-го вона незаконно отримала понад 922 тис. грн.
Попри фальшиві звіти, жінка весь час перебувала поряд із чоловіком і займалася конярством на фермі. Більше того, вона самовільно покинула військову частину та провела два тижні у Польщі.
Підозрюваним інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Додатково:
- комбрига, його двох підлеглих і ще одного учасника звинувачують у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 КК України);
- жінці висунули підозру у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 КК України).
Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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