Щоб приховати порушення, комбриг залучив до афери двох підлеглих – командирів інших підрозділів.

Комбриг та його підлеглі організували схему, завдяки якій дружина комбрига отримала понад 922 тис. грн незаконної додаткової винагороди.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому командиру однієї з бригад територіальної оборони та трьом його підлеглим.

У липні 2023 року командир влаштував свою дружину на посаду стрільця у підконтрольній йому бригаді, аби забезпечити їй підвищені виплати. Для формального дотримання законодавства подружжя навіть офіційно розлучилося, хоча продовжувало перебувати у сімейних стосунках.

Щоб приховати порушення, комбриг залучив до афери двох підлеглих – командирів інших підрозділів. Вони складали фальшиві документи, які підтверджували нібито участь жінки у бойових діях на передовій. У результаті з липня 2023-го по квітень 2024-го вона незаконно отримала понад 922 тис. грн.

Попри фальшиві звіти, жінка весь час перебувала поряд із чоловіком і займалася конярством на фермі. Більше того, вона самовільно покинула військову частину та провела два тижні у Польщі.

Підозрюваним інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Додатково:

комбрига, його двох підлеглих і ще одного учасника звинувачують у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 КК України);

жінці висунули підозру у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 КК України).

Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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