У Європі радикально праві політичні сили стрімко набирають популярності, зокрема такі процеси простежуються у Франції та Німеччині.

Французька партія «Національне об'єднання» під керівництвом Марін Ле Пен стає все впливовішою, здобуваючи значну підтримку серед виборців.

Партія не лише претендує на вищі посади в уряді, але й активно маніпулює політичною ситуацією, впливаючи на державні рішення. Експерти попереджають: якщо у майбутньому станеться так, що Марін Ле Пен, яка раніше називала Путіна «патріотом» і оплотом традиційних цінностей, стане президенткою Франції, це може поставить під загрозу підтримку України. Наразі, окрім дипломатичної підтримки, уряд Франції поставляє Києву зброю, літаки Mirage, ракети SCALP, гаубиці Caesar.

Підтримка ультраправих також відчувається в Німеччині, де партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) постійно набирає популярність, що особливо помітно напередодні дострокових виборів у лютому. Партія, яка від початку своєї діяльності фокусувалася на євроскептицизмі, нині активно пропагує антиімміграційні та націоналістичні гасла. У 2024 році вона досягла історичного успіху, а лідерка партії, Аліс Вайдель, заявила, що її партія може стати частиною майбутнього уряду Німеччини.

«Технічний підприємець Ілон Маск називає AfD „останньою іскрою надії“ для Німеччини та показує на інавгурації Дональда Трампа жест, дуже схожий на салют Гітлера. Це свідчить про зрушення вправо в західному світі. Давно ліберальна демократія не зазнавала таких нападів як ізсередини, так і ззовні, як зараз», - зазначив впливовий німецький щотижневик Spiegel.

Нагадаємо, що AfD відома своєю антиукраїнською позицією. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну партія критикувала уряд Шольца за допомогу Києву, виступала проти НАТО і розширення ЄС, закликала зняти з Росії санкції і бойкотувала виступи та візити українських політиків.

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