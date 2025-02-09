З поверненням Трампа на посаду президента у США та публічними закликами Ілона Маска на підтримку ультраправих сил, їх популярність в Європі справді росте.

Радикальні праві сили Європи набирають обертів в Угорщині, Іспанії та Австрії.

Угорщина вже давно визнана центром ультраправих поглядів під керівництвом прем'єра Віктора Орбана, який активно підтримує політику обмеження міграції та збереження традиційних цінностей. Але ситуація змінюється не лише в Угорщині: подібні настрої стають все сильнішими в інших країнах ЄС, зокрема в Іспанії, де партія Vox відіграє дедалі важливішу роль. Ця партія підтримує ультраправі ідеї, зокрема боротьбу з нелегальною імміграцією, а також активно виступає за відновлення єдності з іншими європейськими правими рухами.

Нещодавно було створено об'єднання ультраправих сил ЄС «Патріоти за Європу», яке складається з партій з 10 країн Європи, включаючи угорський Fidesz, французьке Національне об'єднання та іспанську Vox. Учасники цього союзу активно працюють над посиленням націоналізму і виступають проти глобалізації та політики відкритих кордонів. Із 720 депутатів Європарламенту до «Патріотів за Європу» входять 86, що робить дану політсилу третьою за чисельність в Європейському парламенті.

Окрім цього, австрійська партія Свободи (FPÖ) здобула перемогу на виборах у вересні 2024 року, ставши першою ультраправою партією після Другої Світової війни, яка виграла національні вибори в Австрії. FPÖ відома своєю критикою мігрантів, ісламізації та підтримкою дружби з Росією. Після зриву коаліційних переговорів канцлер Негаммер подав у відставку, а президент надав Герберту Кіклю, лідеру FPÖ, можливість сформувати новий уряд.

Кікль, союзник Віктора Орбана, підтримує різку критику України та ЄС і виступає за скасування санкцій проти Росії. Якщо йому вдасться стати канцлером, це посилить антиукраїнські настрої в Європейській Раді.

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