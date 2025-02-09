С возвращением Трампа на пост президента в США и публичными призывами Илона Маска в поддержку ультраправых сил их популярность в Европе действительно растет.

Радикальные правые силы Европы набирают обороты в Венгрии, Испании и Австрии.

Венгрия уже давно признана центром ультраправых взглядов под руководством премьера Виктора Орбана, который активно поддерживает политику ограничения миграции и сохранения традиционных ценностей. Но ситуация меняется не только в Венгрии: подобные настроения становятся все сильнее в других странах ЕС, в частности, в Испании, где партия Vox играет все более важную роль. Эта партия поддерживает ультраправые идеи, в частности, борьбу с нелегальной иммиграцией, а также активно выступает за восстановление единства с другими европейскими правыми движениями.

Недавно было создано объединение ультраправых сил ЕС «Патриоты за Европу», состоящее из партий из 10 стран Европы, включая венгерский Fidesz, французское Национальное объединение и испанскую Vox. Участники этого союза активно работают над усилением национализма и выступают против глобализации и политики открытых границ. Из 720 депутатов Европарламента в «Патриоты за Европу» входят 86, что делает данную политсилу третьей за численность в Европейском парламенте.

Кроме того, австрийская партия Свободы (FPÖ) одержала победу на выборах в сентябре 2024 года, став первой ультраправой партией после Второй Мировой войны, выигравшей национальные выборы в Австрии. FPÖ известна своей критикой мигрантов, исламизации и поддержкой дружбы с Россией. После срыва коалиционных переговоров канцлер Негаммер подал в отставку, а президент предоставил Герберту Киклю, лидеру FPÖ, возможность сформировать новое правительство.

Кикль, союзник Виктора Орбана, поддерживает резкую критику Украины и ЕС и выступает за отмену санкций против России. Если ему удастся стать канцлером, это усугубит антиукраинские настроения в Европейском Совете.

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