Ворог завдав чергового удару по Сумській області та Харківській, відомо про поранених.

Ворог завдав чергового авіаційного удару по Сумській області, внаслідок атаки було зафіксовано руйнування житлової споруди і постраждалий, передає Politeka.net.

Про це повідомляє Сумська міська рада.

Внаслідок атаки ворожого безпілотника загорілася господарська споруда на околиці міста.

"Попередньо, є один постраждалий. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні міськради.

Четверо людей, у тому числі неповнолітня дівчина, постраждали під час нічного обстрілу Харківської області.

Як передає Політека, Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Обстріл Богодухова стався близько 01:40 14 лютого, російські війська атакували місто ударними безпілотниками.

Уламками дрона було зруйновано господарчу споруду, пошкоджено п’ять приватних будинків, трактор та автомобіль.

Постраждали 18-річний хлопець та 16-річна дівчина, медики діагностували в них гостру реакцію на стрес.

Близько четвертої ранку 14 лютого стався обстріл Куп’янська.

Вогонь по місту росіяни відкрили з реактивних систем залпового вогню.

У Куп’янську зруйновано приватний житловий будинок, гараж, пошкоджено два приватних житлових будинки.

Постраждали чоловіки віком 46 та 76 років, останнього госпіталізували до медичного закладу.

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