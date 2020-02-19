Український боксер Василь Ломаченко став чемпіоном світу не з першої спроби

У півфіналі турніру в Чикаго українець провів один із самих складних поєдинків у любительській кар'єрі. Зустріч проти китайця Чи Яна завершилася рівним рахунком 13:13, але перемогою українця.

У підсумку – фінал. Той самий бій проти росіянина Альберта Селімова і єдине в любительській кар'єрі поразку українця.

Раніше ми писали, що бій Ломаченко-Лопес відбудеться зовсім скоро.

На кону поєдинку будуть титули чемпіонатів світу за версіями WBC, WBO, WBA і IBF.

Лопес нокаутував у другому раунді Річарда Коммі і виграв пояс чемпіона Міжнародної федерації боксу. До речі, до цього поєдинку учасники домовилися, що переможець в першій половині 2020 року зустрінеться з Ломаченко.

Ломаченко провів свій останній бій в в серпні минулого року. 31-річний українець дебютував перед британською аудиторією і переміг Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів у Лондоні.

30 травня на вечорі боксу від Top Rank в Нью-Йорку відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Теофимо Лопесом.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.