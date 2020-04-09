Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) розповів про те, як війна на Донбасі і анексія Криму вплинула на його ставлення до Росії

Про це він розповів в інтерв'ю ЭХО Києву.

"У мене дуже багато знайомих, друзів є там. Я продовжую спілкуватися з ними. Вони не винні в тому, що сталося. У тому, що наші царі, що на горі, чогось не поділили. Або ще щось. Президенти між собою щодня розмовляють, спілкуються по тій чи іншій ситуації. А ми один одного хаємо, обзиваємо", - розповів Олександр.

Також боксер заявив, що ми повинні собі самі собі допомогти і не чекати нічиєї допомоги.

"А те, що відбувається – це просто бляшанка. Пройде якась велика кількість часу, а, дай Бог, щоб пройшло мало і ми будемо про це згадувати і говорити: «Як ми могли допустити, що таке взагалі сталося?» А таке буде. Насправді, якщо ми чекаємо якоїсь допомоги із зовні, то це дуже погано. Ми маємо всередині себе самі собі допомогти, не заганяти один одного", - резюмував українець.

До речі, раніше український боксер Олександр Гвоздик висловився з приводу військових дій в Україні

На його думку, в цю версію можуть повірити тільки малолітні діти.

«З якоїсь причини ми з росіянами стали ворогами. Чому ж? Може бути, тому що нашому президенту (екс-президенту Петру Порошенку) потрібна була димова завіса, щоб спокійно грабувати країну. Як варіант», — заявив спортсмен.

На думку Гвоздика, при попередньому президенті рівень життя в країні добряче впав.

Висловився Гвоздик і з приводу військових дій на Україні, заявивши, що конфлікт почався зовсім нечерез те, що «росіяни напали, щоб забрати території».

«Я думаю, це все нав'язане людям, щоб відволікати їх від основних проблем. Плюс війна — це ж прибуткова справа», — зазначив Гвоздик.

Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.

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