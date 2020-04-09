Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) розповів, що думає про анексію Криму

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю ЭХО Київ.

"Я їжджу в Крим, коли у мене виходить. Сестра живе там, куми живуть. Як ставлюся до того, що відбувається? Це біда, що відбувається. Помирає дуже багато людей. Війна – це завжди страшно, це дуже погано", - розповідає Усик.

Боксер заявив, що "ми кинули своїх громадян напризволяще".

"Знаєте, що ми зробили? Ми кинули своїх громадян напризволяще. Ми просто забули. Кричимо: «Територія! Чий Крим?» Я вам скажу: «Так хрін з тобою, Крим. Люди, які там – ось і є Крим». На Донбасі, скрізь, ми забуваємо про людей. Говоримо: «Територія, територія, територія». Добре, а люди? Це не найцінніше?

Ось уявляєте, щоб півтора мільйона кримчан переїхали в Київ чи ще кудись? Куди вони поїдуть без нічого, без нікого. У тому ж Донецьку, в тому ж Луганську. Я переживаю за людей, я реально про це думаю іноді. Думаю про те, як вони там", - резюмував Усик.

Раніше ми писали, що Олександр Усик (17-0, 13 КО) розповів про те, як війна на Донбасі і анексія Криму вплинула на його ставлення до Росії.

"У мене дуже багато знайомих, друзів є там. Я продовжую спілкуватися з ними. Вони не винні в тому, що сталося. У тому, що наші царі, що на горі, чогось не поділили. Або ще щось. Президенти між собою щодня розмовляють, спілкуються з тієї чи іншої ситуації. А ми один одного хаємо, обзиваємо", - розповів Олександр.

Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.

Як повідомляла Politeka, Усику дісталося від екс-чемпіона: "Не природжений супертяж".

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