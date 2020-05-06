Український боксер Василь Ломаченко розповів про своє ставлення до Росії

Своєю думкою чемпіон поділився на каналі російського монастиря "Корсунская пустынь", повідомляє Politeka.

"У мене дуже багато друзів у Росії, у мене родичі в Росії є. У мене суперники з Росії є. Я з усіма спілкуюся, дружу і підтримую стосунки. І я просто не можу перестати з ними спілкуватися, тому що мені сказали, що це країна, яка воює з нашою країною. Це, чесно кажучи, не вкладається в моїй голові", - сказав Ломаченко.

Боксер також заявив, що Росія і Україна для нього - один народ.

"По суті ми є одним народом. Для мене з дитинства не було поняття Росія, Україна, Білорусь. Для мене не було поняття, що це інші люди, або інша країна, межа якась. Я весь час думав про те, що ми єдиний народ, ми - православні християни, і ми всі живемо на одній землі... А сьогодні нам намагаються підмінити всі принципи і віру", - резюмував українець.

До речі, нещодавно Василь Ломаченко опублікував на сторінці в соцмережі скандальний пост

Так, українець порадив православним християнам у своєму Instagram зробити хрест на двері.

У разі відсутності хреста чемпіон світу радить зробити його пальцями, обмоченими в оливкове масло.

«Святі отці гори Афон закликають сьогодні всіх православних християн зробити хрест на зворотному боці дверей будинків. Якщо у вас немає хреста, то можете його зробити пальцем, зануривши його в оливкова олію. Це серйозно, так як вчора був відслужений Параклис Божої Матері і ці вказівки були дані (відкриті) самою Богородицею ченцям на Святій горі», – написав Василь Ломаченко.

Через якийсь час Ломаченко видалив публікацію.

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