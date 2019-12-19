"Ніхто не може бути вище закону", - заявили в палаті представників Конгресу

Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту

Трансляцію дебатів вів канал CNN. Перед голосуванням демократи і республіканці більше 6 годин обговорювали справу імпічменту.

За першу статтю - зловживання владою - проголосували 230 конгресменів з необхідних 216. Проти висловилися 197 конгресменів, один утримався.

Друга стаття - перешкоджання розслідуванню Конгресу в розслідуванні справи про імпічмент - набрала 229 голосів при необхідних 216. Проти висловилися 198 конгресменів, один утримався.

Тепер пакет документів направлять до верхньої палати американського парламенту - Сенат. Для того щоб відправити Трампа у відставку, буде потрібно дві третини голосів сенаторів. Варто відзначити, що більшість у Сенаті республіканці мають.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури Дональда Трампа оголосили в Конгресі США.

Пелосі сказала, що дії, вжиті Трампом на сьогоднішній день, "серйозно порушили конституцію".

"Ніхто не може бути вище закону", - зазначила Пелосі.

Новину про підтримку звинувачень застала Трампа під час виступу перед прихильниками в Мічигані. Глава Білого дому заявив, що "за" не голосував жоден республіканець. За його словами, Республіканська партія ніколи не була так єдина, як зараз. Розлючений Трамп дорікнув демократів, що троє з них не підтримали звинувачення.

Зазначимо, Білий дім назвав оголошення імпічменту Дональду Трампу Палатою представників "одним з найбільш ганебних політичних епізодів в історії країни".

"Сьогоднішній день знаменує собою кульмінацію в Палаті представників одного з найбільш ганебних політичних епізодів в історії нашої країни. Не отримавши ні єдиного республіканського голосу і не надавши жодних доказів неправомірних дій, демократи висунули незаконні статті по імпічменту президента через Палату представників. Демократи вирішили діяти на цій партизанської основі, незважаючи на те, що президент не зробив абсолютно нічого поганого. Дійсно, тижня слухань довели, що він не зробив нічого поганого", - йдеться в заяві.

Білий дім назвав імпічмент "обманом", в якому Трампу відмовлено у "фундаментальної справедливості та належної правової процедури".

У заяві наголошується, що Трамп переконаний, що він буде повністю виправданий в Сенаті в рамках процедури імпічменту.

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