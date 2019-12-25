Сьогодні, 25 грудня, Папа Римський Франциск провів месу у соборі Святого Петра у Ватикані, зробивши приголомшливу заяву

У традиційній месі у Ватикані взяли участь близько тисячі віруючих католиків. Крім того, на службі були присутні діти з Венесуели, Іраку і Уганди.

Під час різдвяної служби він вирішив нагадати, що Бог всіх любить і прощає, навіть дуже поганих людей.

"Ви могли помилятися, могли вступати в корені неправильно, але Господь продовжує вас любити" - зазначив понтифік, виступаючи в соборі Святого Петра у Ватикані.

Можливо, що скориставшись можливістю Папа Римський вирішив зробити завуальовану заяву, які було направлено до священнослужителів, яких було піймано в інтимних скандалах, а також тих, кого звинуватили в педофілії.

Крім того, раніше Франциск пішов на радикальний крок, щоб побороти сексуальне насильство з боку священиків і скасував правило "папської таємниці". Правило "папської таємниці" надавало священнослужителям право відмовитися від будь-якої співпраці з представниками правоохоронних органів.

Також раніше повідомлялося, що Папа Римський виступив перед митрополитами Української греко-католицької церкви, які приїхали на його запрошення у Ватикан.

“Україна вже тривалий час переживає важку та делікатну ситуацію, вже понад п’ять років вона поранена конфліктом, який багато-хто називає «гібридним», що складається з воєнних дій, в яких відповідальні маскуються; конфліктом, в якому найслабші та найменші платять найвищу ціну; конфліктом, обтяженим пропагандистськими фальсифікаціями та різнорідними маніпуляціями, як також спробами втягнути релігійний аспект”, – сказав Папа Франциск.

Нагадаємо, стало відомо, що Папа Франциск робитиме з педофілами.

Як повідомляла Politeka, Папа Римський зробив сенсаційну заяву: «його не існує».

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