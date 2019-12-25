На 28 році життя загинула російська піаністка Еліна Валієва

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в росЗМІ і соцмережах. Так відомо, що дівчина, ймовірно, померла уві сні, трагедія сталася в Будапешті, Угорщина. 25 грудня місцеві оперативники констатували, що причиною смерті стало отруєння побутовим газом.

Відомо також, що напередодні Валієва і її хлопець поїхали в Угорщину відпочивати, вони зупинилися в хостелі Otto studios, розташованому в старому будинку:

«Пара лягла спати, не помітивши витоку газу», - заявили РІА в посольстві Росії в Угорщині. Дівчина померла на місці, її друга, також росіянина, госпіталізовали у важкому стані:

«Він доставлений в одну з місцевих токсикологічних клінік. Тіло Валієвої поки не вивезли на батьківщину через ряд проведених слідчих заходів», - наголошується в повідомленні. Смерть дівчини вже підтвердив її брат.

Еліна Валієва народилася в 1992 році, в Уфі, РФ. Закінчила Московську державну консерваторію імені Чайковського, активно виступала, була лауреатом кількох міжнародних музичних конкурсів.

Нагадаємо також, відома акторка Гу Хара опублікувала свій останній пост буквально за лічені години до того, як її знайшли мертвою.

Мертвою знайшли кумира сучасної молоді Гу Хара. Артистка відома як екс-учасниця групи Kara.

Відома красуня померла 23 листопада її знайшли у себе вдома, на момент смерті їй було всього 28 років.

Дівчина залишила свого роду прощального листа в мережі. Артистка написала в своєму Instagram:

«Добраніч»

Фанати не можуть прийти в себе після новин про смерть актриси, багато пишуть, що вона була ще така молода і не впоралася зі своїми душевними проблемами. Напевно, вона страждала, припустили фани, але їй ніхто так і не зумів належним чином допомогти.

Нагадаємо також і про те, що пару місяців тому померла подруга Гу Хара.

Тіло учасниці кей-поп-групи Чхве Чжин Рі, більш відомої як Соллі, знайшли у її будинку неподалік від Сеула.

«Поліція розслідує обставини смерті, однією з імовірних причин називають суїцид. Артистці було 25 років», – йдеться в повідомленні.

Народилася співачка в 1994 році. Дебютувала у складі групи в 2009 під псевдонімом Соллі. Разом з колегами вона випустила чотири альбоми, після чого (у 2015 році) покинула групу і зайнялася акторською кар’єрою.

Чхве Чжин Ри зіграла в таких серіалах: «Для тебе у всьому цвіту», «Персона» і «Готель «Дель Місяць», а також у фільмах «Пірати», «Король моди» і «Справжній».

Нагадаємо, знайдено тіло відомого боксера.

Як писала Politeka, зупинилося серце легенди французького кіно.

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