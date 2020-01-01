Рівно 20 років тому перший президент РФ Борис Єльцин явив росіянам свого наступника Володимира Путіна

У ніч з 31 грудня на 1 січня він оголосив про те, що йде з посади глави держави, а виконуючим обов'язки президента призначає 47-річного прем'єр-міністра Володимира Путіна.

Про це пише Politeka з посиланням на росЗМІ.

Найцікавіше, що в той рік громадяни РФ вислухали одразу два новорічних привітання: перше – від Єльцина, друге – від новоспеченого глави держави.

Президентський пост Путін займає вже 20 років з короткою перервою між термінами, коли замість нього з 2008 року по 2012-й президентом попрацював Дмитро Медведєв.

За цей час в Росії виросло ціле покоління людей, які не знають життя без Путіна. У 2024 році закінчується четвертий термін цієї людини, і поки на горизонті немає нікого, хто відкрито заявив би про намір змінити Путіна.

Більше того, лідер ЛДПР Володимир Жириновський закликав скасувати назву посади «президент», замінивши її на «верховний правитель», як це було при Колчаку.

Протягом чотирьох термінів образ Путіна змінювався. Як саме, пропонуємо подивитися далі.

2019 рік.

Нагадаємо, Путін публічно накинувся на підлеглого, ганьба потрапила на відео: " Ковбасу покладіть!".

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