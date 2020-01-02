У Володимира Путіна є дві стратегії по швидкому захопленню Білорусі

Про це в ефірі Ехо Москви розповів аналітик Сергій Алексашенко.

За його словами, сьогодні РФ може захопити Білорусь по кримському або сценарієм Олександра Лукашенка, який нещодавно пригрозив Москві реакцією Заходу і НАТО на насильницьку «інтеграцію».

В такому випадку, як розповідає аналітик, Олександру Лукашенку доведеться якось домовлятися з Кремлем.

«В його інтерв'ю кілька разів звучало: я розумію, що у нас ваги не рівні, але і я хочу з повагою, щоб ви мене любили, який я є. Щоб взаємною згодою», — заявив Алексашенко, не виключивши «інтеграцію» Білорусі за кримським сценарієм.

Він також зазначив, що на швидку окупацію Білорусі не потрібно ніякого схвалення від Олександра Лукашенка і операція буде нагадувати події в Криму в 2014 році.

«Чому ні? Трактористи з Смоленська, з Брянської області заїдуть туди, в місцевому військторзі щось закуплять і інтегрують Білорусь за кримському сценарієм. Ніякої згоди ні від президента Білорусії, ні від парламенту Білорусії немає. Від парламенту Білорусії потрібно, тому що там постануть автоматники, як в Криму, снайпери, і під дулами автомата члени парламенту проголосують, як треба, оголосять референдум, який теж порахують правильно», пояснив експерт свою точку зору.

Що ж стосується особливого другого варіанта — якось домовитися, — то, за словами Алексашенка, російську владу може не влаштовувати позиція Лукашенка, який наполягає на «однаковості», але його логіка прозора і зрозуміла.

«Він говорить: окей, хлопці, інтеграція у нас все однаково, не повинно бути різниці між нами. Щоб закони були однаковими, суди однакові, органи безпеки працювали однаково. Щоб у нас взагалі все-все було однаково. Тоді і ціни на первинні енергоресурси теж повинні бути однаковими», резюмував аналітик в ефірі радіостанції.

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