Російський президент Володимир Путін, який хоче увійти в історію «збирачем земель», більше не має наміру стримувати свої пориви

За прогнозами політолога і доктора історичних наук Валерія Солов'я, зараз глава РФ кине всі сили на приборкання Білорусі, але на ній він не зупиниться.

Про це пише телеграм-канал «Вільнодумець».

Втомившись від незговірливості Олександра Лукашенка в питанні створення Союзної держави, в Кремлі вирішили перестати загравати з президентом Білорусі й анексувати його країну більш рішучими діями.

«Ну не може В. Путін довго чекати від «дівчини» згоди! Навіщо дарувати подарунки, доглядати, умовляти, якщо все можна зробити швидко. Але це вже – насильство, та ще із застосуванням зброї! Все буде так само, як і в Придністров'ї, Грузії, Абхазії, Криму, на Донбасі. А в Білорусії вийде ще краще. Адже там, ще з навчань «Захід -2017», в лісах Білорусі «загубилися» тисячі російських солдатів та ще танкова дивізія, «розгублена» в акурат вздовж кордону з Україною і Польщею», – пояснив експерт.

І передумови для таких прогнозів є більш ніж вагомі, адже в Кремлі цинічно заявляють, що «Білорусь — слабка ланка. Вона, взагалі, в обіймах. Вона готова в них впасти».

Проте однією Білоруссю апетити Путіна не обмежаться. Далі буде непокірна Україна. Вихід у глави РФ один, вважає Соловей: «послати іхтамнєтов й «Україна тоді приєднається до союзу братніх слов'янських держав».

Окрилений успіхами, далі він відправить танки в три країни Балтії: Литву, Латвію та Естонію.

А потім, прогнозує експерт, Росія візьме реванш за найбільшу геополітичну катастрофу XX століття.

« Але, щоб взяти реванш, Путіну потрібно «обійняти» ще Польщу, Угорщину, Румунію, Чехію, Албанію, Словаччину, Болгарію, Сербію, Словенію, Хорватію, Македонію і НДР. Стоп, НДР - це вже частина Німеччини! Ну і що, Путін там в молодості шпигував, там скрєпи, наші люди. І як відомо, Путін нічого не віддає. Та й реванш без НДР буде якийсь неповний. Німцям би задуматися! Але Європа сьогодні продовжує мовчати і Путін сподівається її легко обійняти. Мовчання – не завжди золото!», – резюмував Соловей.

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