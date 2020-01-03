Вигляд президента Білорусі Олександра Лукашенко під час новорічного привітання серйозно спантеличив багатьох

За останні роки Лукашенко лише одного разу дозволив собі посміхнутися на вітальних новорічних знімках, пише видання "Салідарнасць". Було це в минулому році.

«Да, це буде рік важкої праці і випробувань, перемог і прикрощів», — заявив глава Білорусі. І всім своїм виглядом показав це.

Похмуре новорічне фото, здатне викликати мурашки, не єдине в колекції президента Білорусі.

Втім, він неодноразово підкреслював, що в Новий рік ніколи не розслабляється. І нинішні свята — не виняток.

«Буду в Білорусі, буду вдома, пити не буду. Не тому що я непитущий чоловік, а тому що в свята, коли всі відпочивають, у мене залізне правило: не пити, не їсти, бути на посаді», – ділився планами і на ці свята Лукашенко.

Раніше, аналітик Сергій Алексашенко розповів, що у Володимира Путіна є дві стратегії по швидкому захопленню Білорусі.

За його словами, сьогодні РФ може захопити Білорусь по кримському або сценарієм Олександра Лукашенка, який нещодавно пригрозив Москві реакцією Заходу і НАТО на насильницьку «інтеграцію».

В такому випадку, як розповідає аналітик, Олександру Лукашенку доведеться якось домовлятися з Кремлем.

«В його інтерв'ю кілька разів звучало: я розумію, що у нас ваги не рівні, але тим не менше я хочу з повагою, щоб ви мене любили, який я є. Щоб за взаємною згодою», — заявив Алексашенко, не виключивши «інтеграцію» Білорусі по кримському сценарієм.

Він також зазначив, що на швидку окупацію Білорусі не потрібно ніякого схвалення від Олександра Лукашенка і операція буде нагадувати події в Криму в 2014 році.

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