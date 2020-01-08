На Близькому Сході розгорається масштабний конфлікт між Іраном і США, і, як не дивно, він може допомогти Володимиру Путіну знову стати одним з найбільших світових гравців

Інтерес, що зовсім недавно проявився з боку США до Східної Європи, може дуже швидко зійти нанівець, якщо криза на Близькому Сході не вирішиться найближчим часом, і значення цього регіону для Трампа сьогодні набагато вище, ніж проблеми всіх пострадянських республік разом узятих.

Таку думку у своєму блозі висловив відомий український журналіст Віталій Портніков, передає Politeka.

Іран, остаточно відмовившись від ядерної угоди 2015 року, істотно послабив свої позиції, а в Ісламської Республіки поменшало союзників. Незважаючи на те, що лідери європейських країн не з особливим захопленням приймають рішення Дональда Трампа про ліквідацію генерала Сулеймані, вони точно не підтримають ідею поширення ядерної зброї.

Китай теж не ризикне вступати у відкритий конфлікт з главою Білого дому, оскільки і так ледве регулює економічні відносини з США.

У такому випадку залишається лише російський президент Володимир Путін. В Ірані з надією будуть дивитися в бік РФ, адже саме Росія, побудувавши АЕС в Бушері, створила можливості, якими користуються іранські аятоли.

Багато експертів не думають, що Путін піде на відверту конфронтацію з США: він зацікавлений у дружбі з Трампом і йому не потрібне протистояння. Інше питання, як поведе себе американський лідер і чи не вирішить він звернутися до ВВП як до «останнього друга Ірану», якщо захоче вийти з близькосхідного конфлікту, щоб не поховати свій рейтинг перед новими виборами.

«Нічого нового в такій позиції теж не буде. Хіба Москва не була активним учасником "ядерної угоди", хіба не вмовляла іранців тоді, коли американці і європейці нічого не могли від них добитися? Хіба Обама не пішов на домовленості з Путіним по Сирії – що, власне, і призвело до значного посилення російських позицій на Близькому Сході і, відповідно, до послаблення американських?», – вважає Портніков.

На тлі таких подій український скандал може відійти на третій план, Білорусь перестане цікавити Захід, якщо тому знадобитися «дружити» з Путіним. Тому США можуть піти на те, щоб не заважати росіянам в їх традиційній «зоні впливу», аби Росія не заважала США розібратися з іранською проблемою або навіть посприяти її вирішенню.

«В цьому сенсі скасований із-за подій в Іраку візит держсекретаря Майка Помпео в Київ і Мінську виглядає сумним і показовим символом можливих змін», – підсумував автор.

Нагадаємо, Боїнг з українцями впав під Тегераном.

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