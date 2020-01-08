Принц Гаррі та Меган Маркл приголомшили новинами після прильоту з Канади

Герцоги Сассекські оголосили про наміри вийти із королівської родини. Про це пише « Радіо свобода ».

Принц Гаррі та його дружина – колишня акторка зі Штатів Меган Маркл більше не хочуть бути високопоставленими членами королівської британської родини. За задумом знаменитостей, вони мають намір балансувати між Великобританією та Північною Америкою:

«Ми збираємося відійти від «cтаршого» членства в королівській сім’ї та працювати, щоб стати фінансово незалежними, водночас продовжуючи повністю підтримувати Її Величність Королеву», – йдеться в заяві герцогів Сассекських.

Окрім того, пара заявила, що, цитуємо, «такий географічний баланс дозволить ростити нашого сина із вдячністю до королівської традиції, в якій він народився, і надасть нашій сім’ї простір, щоб сфокусуватися на наступному розділі, включно зі створенням нашої нової благодійної організації».

Так історія з зірковим подружжям набирає обертів – раніше їх неодноразово критикували за порушення королівського етикету, тощо – колишню американку Маркл, зокрема. Окрім того, принц Гаррі неодноразово критикував ЗМІ через «цькування» його дружини й порівняв його з тією травлею, через котору колись пройшла загибла принцеса Діана.

Раніше повідомлялося, що герцоги вже буквально живуть "простим" життям: герцоги Сассекські, прогулюючись у регіональному парку Хорт-Хілл, натрапили на парочку закоханих – ті не могли впоратися з селфі-палицею. Зіркове ж подружжя – вирішили їм допомогти. Яке було здивування "нетоваришуючих" через сильний вітер з технікою закоханих, коли до них підійшли королівські особи. Меган просто запропонувала парі їх сфотографувати, дівчина, як ні в чому не бувало, простягнула камеру герцогині, навіть не зрозумівши з ким вона взаємодіє. Але тут «втрутилася» продюсер CTV News Асмина Канторович – та, пізніше, про все розтрубила журналістам.

«Ми проводимо такий похід кожен новорічний день протягом останніх двох років. Ми влаштували невеличкий пікнік, і коли закінчували, намагалися сфотографувати себе на красивому фоні, коли до нас підійшла жінка і запитала, чи не хочемо ми, щоб вона нас сфотографувала», - розповіла Асміна Канторович. Дівчина додала, що одразу перед ними постали просто двоє звичайних людей, які гуляли зі своїми собаками:

«Коли вони запропонували зробити знімок, ми, звичайно, погодилися. І тільки потім, позуючи для фото, я подумала, що дівчина, яка знімає нас, виглядає підозріло знайомою. І тоді я подивилася в бік, де стояв її супутник. І сумніви відпали - це були Меган Маркл і принц Гаррі! Неймовірно, ми були просто в ауті, коли зрозуміли, що сталося насправді», - розповіла Асміна.

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