Іванка Трамп заявилася на престижний захід у стильному вбранні

Політик взяла участь у щорічній торговельній виставці в Лас-Вегас, де покрасувалася своїм смаком і елегантністю в стильному темно-синьому костюмі в смужку. 7 січня науковці та представники великих корпорацій представили останні інновації в побутовій електроніці. На заході була присутня Іванка Трамп, яка розповіла про політику Білого дому щодо працевлаштування на перспективні посади.

«Ми повинні переосмислити освіту в цій країні. Технічні інновації створюють мільйони робочих місць... ми повинні забезпечити, щоб американці всіх віків мали навички, і були готові їх заповнити. Давайте приділимо пріоритетну увагу навчанню навичкам і розширимо кар'єрні можливості, які стануть доступними для всіх студентів та працівників”, – наголосила Іванка Трамп.

Для публічного заходу дочка Трампа наділу брючний костюм з широкими білими лацканами і гудзиками. Штани були вкорочені, до щиколоток. Під костюм Іванка Трамп взула чорні туфлі-човники на шпильці.

Волосся вона поклала рівними пасмами, щоб ні один волос не вибивався з її бездоганною зачіски.

Нагадаємо, що українська співачка Тіна Кароль і дочка президента Америки Іванка Трамп з'явилися на публіці в однакових вбраннях. Днями співачка Тіна Кароль опублікувала нове фото в соцмережі, на якому постала в елегантному твідовому костюмі від Dolce & Gabbana. Свій аутфит Тіна Кароль доповнила коричневими туфлями-човниками з сріблястим декором.

Примітно, що в такому ж костюмі від Dolce & Gabbana 12 грудня на саміт з'явилася дочка президента США Іванка Трамп. Єдина відмінність – костюм складався з жакета і штанів, а у Тіни – з спідниці і жакета. Варто відзначити, що обидві знаменитості виглядали елегантно і вигідно підкреслили свої стрункі фігури.

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Для виходу в світ міс Трамп вбралася в синє пальто і чорне плаття. В якості аксесуарів дівчина вибрала перлинні сережки та намиста CHANEL.

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