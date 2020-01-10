Дадуть про себе знати хвороби, але найстрашніше навіть не це

Президента РФ Володимира Путіна чекають великі проблеми в найближчому майбутньому, ситуація може закінчитися фатально

Про це заявив астролог Влад Росс, передає «Главред».

Астролог прогнозує, що 2020 рік стане роком затишшя перед бурею, восени по всій Росії відбудуться масштабні бунти. Підтримка Путіна і його команди буде стрімко танути, його партії Єдина Росія буде складно знову перемогти на виборах у Держдуму.

За словами Влада Росса, найбільш несприятливий період для Путіна почнеться в кінці 2021 року і триватиме весь 2022 рік.

«Є вірогідність, що Путін втратить владу в 2021 році, коли Уран увійде в хату влади в гороскопі Росії. Але більш імовірно, що це станеться в 2022-му. Можливо все, аж до фізичної ліквідації, або він зробить пластичну операцію і просто зникне", – зазначив Росс.

Як прогнозує астролог, в жовтні 2020годо почнуться масштабні і небезпечні для путінського режиму протестні рухи. І в цьому ж місяці буде спостерігатися "пік непопулярності" Путіна і падіння його рейтингу.

Влад Росс зазначив, що навіть загальний прогноз для всіх, хто народився під знаком Терезів (Путін – по Зодіаку Терези), 2020 рік вкрай несприятливий. Зокрема, Терезам буде вкрай складно утриматися на займаних посадах: їх можуть скидати, звільняти, знижувати в званні, уточнив астролог.

Також, на думку астролога, всім Терезам потрібно бути дуже уважними до власного здоров'я, тому що вони ризикують в 2020 році опинитися на лікарняному ліжку. І президент РФ – не виняток.

Більш того, в домі здоров'я в гороскопі Путіна – Нептун, який вказує на отрути, і Чорна Місяць. Це свідчить про небезпеку бути отруєним. Плюс таке положення планет в домі здоров'я може вказувати на наявність невиявлених хвороб, які сам Путін поки що не помічає і які важко діагностувати. Ці хвороби як раз в 2020 році дадуть про себе знати. Крім того, недосипання може призвести до психологічних розладів у Путіна.

Проте успіх може чекати Путіна в новому році на міжнародній арені. Оскільки, за словами астролога, у річному гороскопі Путіна відкривається будинок закордону, далеких мандрівок і взаємозв'язків лідерами інших держав.

У той же час астролог зазначив, що в 2020 році Путіну небезпечно літати на літаках або вертольотах, може розбитися.

Також астролог додав, що в 2020 році може розкритися якась неприваблива історія з біографії Путіна, наприклад, може з'ясуватися, що у нього є позашлюбні сини.

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