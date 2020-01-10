Дадут о себе знать болезни, но самое страшное даже не это

Президента РФ Владимира Путина ждут большие проблемы в ближайшем будущем, ситуация может закончится фатально

Об этом заявил астролог Влад Росс, передает «Главред».

Астролог прогнозирует, что 2020 год станет годом затишья перед бурей, осенью по всей России грянут масштабные бунты. Поддержка Путина и его команды будет стремительно таять, его партии Единая Россия будет сложно вновь победить на выборах в Госдуму.

По словам Влада Росса, самый неблагоприятный период для Путина начнется в конце 2021 года и продлится весь 2022 год.

«Есть вероятность, что Путин потеряет власть в 2021 году, когда Уран войдет в дом власти в гороскопе России. Но более вероятно, что это случится в 2022-ом. Возможно все, вплоть до физической ликвидации, либо он сделает пластическую операцию и просто исчезнет", – отметил Росс.

Как прогнозирует астролог, в октябре 2020годо начнутся масштабные и опасные для путинского режима протестные движения. И в этом же месяце будет наблюдаться "пик непопулярности" Путина и падение его рейтинга.

Влад Росс отметил, что даже общий прогноз для всех, кто родился под знаком Весов (Путин – по Зодиаку Весы), 2020 год крайне неблагоприятный. В частности, Весам будет крайне сложно удержаться на занимаемых должностях: их могут свергать, увольнять, понижать в звании, уточнил астролог.

Также, по мнению астролога, всем Весам нужно быть очень внимательными к собственному здоровью, потому что они рискуют в 2020 году оказаться на больничной койке. И президент РФ – не исключение.

Более того, в доме здоровья в гороскопе Путина – Нептун, который указывает на яды, и Черная Луна. Это свидетельствует об опасности быть отравленным. Плюс такое положение планет в доме здоровье может указывать на наличие непроявленных болезней, которые сам Путин пока что не замечает и которые трудно диагностировать. Эти болезни как раз в 2020 году дадут о себе знать. Кроме того, недосыпание может привести к психологическим расстройствам у Путина.

Однако удача может ждать Путина в новом году на международной арене. Поскольку, по словам астролога, в годовом гороскопе Путина открывается дом заграницы, дальних странствий и взаимосвязей лидерами других государств.

В то же время астролог отметил, что в 2020 году Путину опасно летать на самолетах или вертолетах, может разбиться.

Также астролог добавил, что в 2020 году может вскрыться какая-то неприглядная история из биографии Путина, например, может выясниться, что у него есть внебрачные сыновья.

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